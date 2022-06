Siekierezada w Grochowicach. Strażacy rąbali, aż wióry leciały. ZDJĘCIA

Sobotnia odsłona Stachuriady rozpoczęła się od turnieju drwali - czyli Siekierezady. Nazwa nawiązuje oczywiście do dzieła Edwarda Stachury, któremu poświęcona jest dwudniowa impreza w Grochowicach pod Głogowem. Tradycyjnie już do rywalizacji stanęły reprezentacje jednostek OSP z powiatu głogowskiego. W sumie było sześć drużyn, które mierzyły się w kilku konkurencjach przygotowanych przez Nadleśnictwo Głogów we współpracy z gminą Kotla. Nie brakowało wyścigu drużyn na nartach, rąbania wałków drewna, przerąbywania pnia czy też rzutu toporem.

W tym roku najlepsza okazała się drużyna OSP Jerzmanowa, która w Siekierezadzie brała udział po raz pierwszy.