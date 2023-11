Chrobry Głogów pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0. Komplet punktów na Wita Stwosza

Chrobry Głogów zmierzył się z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 16. kolejce rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Głogowianie grali na własnym terenie i sprawili lokalnym kibicom sporo radości, strzelając gościom trzy bramki i zgarniając komplet punktów za wygraną. Ale choć to Chrobry szybko zdobył pierwszą bramkę, to większa część pierwszej połowy w jego wykonaniu nie zapowiadała większych emocji.

– Pięć minut pierwszej połowy, aktywne i dobre. Strzelamy bramkę i wyłączamy się z tego meczu. Porozmawialiśmy sobie w przerwie, że tak nie możemy grać. Najważniejsze jest to, że zareagowaliśmy na to i wyszliśmy już troszeczkę wyżej, aktywniej do pressingu. Druga połowa była już całkiem dobra. Wiedzieliśmy, że Podbeskidzie będzie musiało zaryzykować i więcej zawodników wyjdzie na naszą połowę, co da okazję do kontrataków – mówił po meczu trener Piotr Plewnia.