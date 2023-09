Chrobry Głogów piąty w tabeli. Ręczni szykują się na mecz z Górnikiem Zabrze

KGHM Chrobry Głogów ma za sobą pełen emocji, ale ostatecznie wygrany mecz wyjazdowy w Kaliszu. Głogowianie wyszarpali trzy punkty z rąk gospodarzy. I choć od początku to Chrobry radził sobie lepiej, to w pewnym momencie gospodarze zaczęli odrabiać straty i zagrozili wygranej głogowian. Niemniej jednak zawodnicy Chrobrego ponownie podjęli walkę i ostatecznie wygrali spotkanie 28:24. Emocje trwały jednak niemal do samego końca meczu.

– Ten mecz był bardzo szarpany. Sami doprowadziliśmy do takiej nerwówki, zamiast powiększyć przewagę i kontrolować mecz, to podajemy rękę przeciwnikowi. Już nie pierwszy raz była taka sytuacja i przeciwnicy podnoszą się, łapią wiatr w żagle i zaczyna się. Kolejny raz bramkarze nam uratowali pewne miejsce, bo Rafał Stachera obronił w ciężkim sytuacjach. Ale bramkarz Kalisza też, bo wszystko zaczęło się od tego, że nie mogliśmy trafić w bramkę. Dzięki Bogu wygraliśmy i mamy trzy punkty. Kibicom mógł się mecz podobać, bo walka była praktycznie do samego jego końca – mówił po spotkaniu trener Chrobrego Vitalij Nat.