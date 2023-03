Chrobry Głogów będzie mieć nowe, zadaszone boisko. Przebuduje też trzecią płytę stadionu

Inwestycje zostaną przeprowadzone dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej.

- Nasza spółka pozyskała około 2,7 miliona złotych na dwa zadania związane z rozbudową kompleksu sportowego. To kolejne duże środki, które płyną do Głogowa na poprawę naszej bazy, głównie dla najmłodszych, ale nie tylko. Do pozyskanej dotacji trzeba będzie dołożyć około 2 milionów złotych z budżetu miasta, tak aby można było zrealizować inwestycje jeszcze w tym roku – informuje Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.