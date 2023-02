Na obiektach sportowych na Piastowie powstaną dwa nowe boiska - trawiaste i „Orlik". Głogów pozyskał na to 2 mln zł

Co ważne, nowe boiska zostaną zbudowane inaczej, bo zostaną obrócone o 90 stopni względem jego obecnego położenia. Zniknie wał ze starą trybuną, a w jej miejsce powstanie pole gry, które będzie w stanie uzyskać licencję na rozgrywki III ligi Kobiet.

Kolejnym nowym elementem w Centrum Treningowym Piastów będzie parking na 20 aut wraz ze stojakami na rowery i chodnikami.

Do pozyskanych 2 mln zł miasto dołoży do inwestycji ok. 4 mln, a prace będą podzielone na dwa lata.

Zbigniew Prejs dyrektor sportowy Chrobrego Głogów zaznaczył, że po modernizacji sportowego centrum na osiedlu Piastów będzie z niego korzystać ponad 700 piłkarzy, którzy trenują w drużynach Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów.