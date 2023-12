Budżet Obywatelski w Głogowie. Znamy zwycięskie projekty. Na co pójdą pieniądze? WIDEO

– To między innymi zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej za 100 000 złotych. Drugi projekt to kolejna kampania promocyjna i informacyjna "Hospicjum to życie" za kwotę 10 000 złotych. Trzeci projekt to "Dzieci głogowskie - wykonanie i instalacja 5 figurek dziecięcych". Kwota na to to 175 000 złotych – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta.