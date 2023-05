Błąd komisji na egzaminie ósmoklasisty w SP 10 w Głogowie. Uczniowie dostali za mało czasu

Podczas egzaminu ósmoklasistów z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie doszło do błędu komisji egzaminacyjnej w jednej z klas. Z tego powodu 13 uczniów miało o godzinę mniej czasu na napisanie egzaminu. Do takiej sytuacji doszło w klasie, w której egzamin pisały dzieci z orzeczonymi takimi przypadłościami jak dysortografia czy dysleksja. Według przepisów mają one o 60 minut więcej na napisanie egzaminu z języka polskiego. Tak się jednak nie stało.

– Miał miejsce błąd przewodniczącego w jednej z komisji. Rozmawialiśmy o tym z rodzicami dzieci, wszyscy wiedzieli o zaistniałej sytuacji. Poinformowaliśmy także Okręgową Komisję Egzaminacyjną o tym, co się wydarzyło. W tym przypadku ewidentnie doszło do błędu – przyznaje dyrektor Marek Groffik z SP nr 10 w Głogowie.

Jak zaznacza dyrektor, w całej szkole egzamin zdawało 170 uczniów, a błąd dotyczył 13 osób. Większość z nich i tak miała wyjść z sali przed czasem. Spośród nich na ponownym podejście do egzaminu zdecydowali rodzice jednego z dzieci. Napisze go 12 czerwca.