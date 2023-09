Areszt dla rozbójnika. Napadł na sklep w Przemkowie

Ulice Przemkowa patrolowała piesza grupa policjantów, która zauważyła znanego im 42-latka wybiegającego z jednego ze sklepów. Za mężczyzną wybiegła ekspedientka. Mundurowi doskonale wiedzieli, że mężczyzna miał w przeszłości problemy z prawem, dlatego sytuacja wyglądała jeszcze bardziej podejrzanie. Ruszyli w pościg za 42-latkiem.

– Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który jednak nie poddał się bez walki. 42-latek próbując za wszelką cenę uwolnić się z ich funkcjonariuszy, znieważył policjantów i groził im pobiciem. Szybko okazało się, że chwile wcześniej zatrzymany przez policjantów mężczyzna ukradł ze sklepu artykuły spożywcze, a na reakcje personelu odpowiedział groźbą utraty zdrowia. Funkcjonariusze ustalili także, że kilka dni wcześnie w tym samym sklepie 42-latek popełnił tego samego typu przestępstwo – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Do Sądu Rejonowego w Głogowie skierowano wniosek o aresztowanie krewkiego 42-latka. Sędzia przychylił się do niego i zastosował 3-miesięczny areszt. Za kradzież rozbójniczą grozi normalnie do 10 lat więzienia, ale jako recydywista 42-latek może trafić za kratki nawet na 15 lat.