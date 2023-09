84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Głogowie. Uczcili pamięć poległych. WIDEO, FOTO

Obchody 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zorganizowano w Głogowie w Parku Sapera. W samo południe w okolicach tamtejszego pomnika rozpoczęły się uroczystości, na których pojawili się reprezentanci lokalnych instytucji, samorządów, służb mundurowych, szkół i wiele innych osób.

– Warto pamiętać o tych wszystkich ważnych datach w historii Polski. Nie tylko 11 listopada, nie tylko 3 maja, ale również 1 września, czyli ta rocznica tragicznych wydarzeń - rozpoczęcia II Wojny Światowej, kiedy to Niemcy napadły na Polskę. Trzeba mówić, że to nie tylko rocznica napaści Niemiec na Polskę, ale później również długotrwałej okupacji naszego kraju, wymordowania milionów obywateli, a w kolejnym etapie no wepchnięcia nas pod buty komunistycznego oprawcy, bo przecież po roku 45 trafiliśmy za żelazną kurtynę i też między innymi z powodu II Wojny Światowej do 89 roku byliśmy byliśmy traktowani jako państwo bloku komunistycznego. Nie bez powodu, więc warto o tym pamiętać. Warto pamiętać o tym, co się wydarzyło 84 lata temu, ale co jeszcze jest ważniejsze warto domagać się tego, żeby z tą przeszłością się rozliczyć, by sprawcy odpowiedzieli za swoje winy – mówił poseł Wojciech Zubowski.