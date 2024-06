Żołnierze jechali do pracy w Żukowicach. Pod Bytomiem Odrzańskim w ich ciężarówkę uderzył pociąg. Zabił 10 osób. Mija 36 lat od katastrofy

Żołnierze jechali do Żukowic do pracy przy rowach

Rocznica katastrofy kolejowej w Bodzowie 1988

W tym roku, 4 czerwca minęła 36. rocznica katastrofy kolejowej w Bodzowie koło Bytomia Odrzańskiego. Zginęło w niej 10 z 13 jadących ciężarówką żołnierzy 13. Pułku Zmechanizowanego z Kożuchowa . Jechali do prac przy rowach melioracyjnych we wsi Żukowice koło Głogowa.

W katastrofie koło Bytomia Odrzańskiego zginęli:

O tragedii sprzed lat pisał Dariusz Chajewski z „Gazety Lubuskiej”

Auto jedzie do wsi Żukowice koło Głogowa, do prac przy rowach melioracyjnych. Kierujący widzi jadący pociąg. Poczekał, aż skład minie przejazd i ruszył. Nie spodziewał się, że przeciwległym torem pędzi pociąg numer 67413. Był poza planem, wracał z Głogowa do Zielonej Góry po odwiezieniu dzieci na kolonie i nawet jeśli dawał sygnały dźwiękowe, w samochodzie trudno było się zorientować, że nie pochodzą z pierwszego składu.