KGHM inwestuje w swoich ratowników. Rusza budowa Centrum Szkoleniowego

Polska Miedź słynie ze świetnie wyszkolonych ratowników. Umiejętności trzeba jednak szlifować i rozwijać cały czas, dlatego miedziowa spółka inwestuje w ich rozwój. Efektem tego jest rozpoczęcie prac nad budową „Centrum Szkoleniowego Medyczno- Wysokościowego” dla ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Ośrodek będzie im służył w rozwijaniu umiejętności, ale pomoże też w szkoleniu innych pracowników KGHM, a także firm zewnętrznych, które działają na terenie KGHM.

– Dzięki ośrodkowi nasi ratownicy, będą mieli dostęp do najnowocześniejszych sal treningowych, które pomogą im w działaniach związanych z bezpieczeństwem. Będziemy też oferować specjalistyczne szkolenia medyczne, również dla naszej załogi. Tak, by szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia. To będzie miejsce doskonalenia naszych umiejętności – powiedział podczas otwarcia budowy Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.