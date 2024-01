Zmarła Maria Rokaszewicz, wieloletnia kierowniczka zespołu „Dawidenka" z Koźlic

- Marysia miała piękny, czysty, dźwięczny głos. Do tego była świetną organizatorką we wsi. Zespół to jej pomysł i powstał za jej namową – opowiada pani Emilia. - Przed „Dawidenką” spotykałyśmy się, by pośpiewać różne pieśni ludowe, aż przyjechała pani z Wiejskiego Domu Kultury i powiedziała, że mamy coś wyjątkowego, inną duszę i warto o to zadbać – wspomina początki powstawania zespołu.