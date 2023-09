Złoto Derenowskiego na mistrzostwach SOLT. Głogowianin z kolejnym medalem

Czym jest SOLT? To skrót od "Submission Only, League Tournament". Jest to turniej grapplingowy, podczas którego zawodnicy rywalizują ze sobą, próbując zdobyć zwycięstwo przez poddanie przeciwnika.

Właśnie w tego rodzaju turnieju, i to sporej rangi - bo mistrzostw Polski - wziął udział głogowianin Bartosz Derenowski, trener klubu Checkmat Głogów. W finale pokonał zawodnika z Lubina i wywalczył pierwsze miejsce w kategorii czarnych i brązowych pasów - 90 kg.

– W finale stosując dźwignię na nogę w pierwszej minucie, poddaje swojego przeciwnika i zdobywam złoty krążek – mówi Derenowski.

To już kolejny sukces głogowianina w tej federacji, bo kilka miesięcy temu zdobył złoto walcząc w kimonach. A co przed głogowskim sportowcem?

– Teraz przygotowuję się do startów na mistrzostwach Europy w Rzymie i mistrzostwach świata w Abu Dhabi – mówi.

Zobacz też: