Światowy Dzień Podciągania w Głogowie. Pokazali na co ich stać na bulwarze. WIDEO

Street Workout Głogów był organizatorem kolejnej edycji Światowego Dnia Podciągania w Głogowie. Przypadał on na niedzielę, 10 września i właśnie wtedy na Bulwarze Nadodrzańskim każdy chętny mógł spróbować swoich sił w podciąganiu. Organizatorzy przygotowali odpowiednie urządzenia do ćwiczeń, a spacerujący bulwarem mogli dołączyć do akcji. Byli tacy, którzy specjalnie przyszli aby wciąż udział w akcji, ale sporo też było przypadkowych przechodniów, którzy postanowili podjąć wyzwanie.

– Nasza historia sięga do 2016 roku, bo wtedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką stację do podciągania. I tak tradycja z nami została. Co roku się nie poddajemy. Próbujemy pobić rekordy własny, rekord dla miasta... Rekord dla Polski już nie jest w tej chwili bity, bo tak naprawdę chyba ostaliśmy się tylko my z tą tradycją. Ale zawsze chętnie się spotykamy i podciągamy się – mówi Karolina Wójcik z Street Workout Głogów.