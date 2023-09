Złote Gody w Głogowie. 15 par świętowało piękny jubileusz. WIDEO

Jaka jest recepta na udany związek przez tyle lat? O to zapytaliśmy jedną z par.

– Przede wszystkim wzajemny szacunek i chęć rozmowy. Jeżeli jest jakiś problem to siadajmy i rozmawiajmy, a nie każdy sobie i zamyka drzwi. Trzeba to rozwiązywać i da się to rozwiązywać. Może nie od razu, ale na spokojnie na pewno szczera rozmowa zawsze pomoże – mówią Janina i Stanisław Januć.