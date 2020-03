Zapasy krwi się kurczą. Brakuje zwłaszcza grup z RhD-. Apel do krwiodawców!

Krew w bankach jeszcze jest, ale ze względu na zwiększone zapotrzebowanie i dużo mniejszą ilość osób oddających ten życiodajny płyn, znacznie kurczą się jej zapasy. O ile stany grup z RhD+ są jeszcze średnie, to już RhD- zaczyna brakować niemal we wszystkich grupach.

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi – czytamy na stronie głogowskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu