Zamek w Czernej koło Głogowa. Zobacz perłę Dolnego Śląska. Można w nim też przenocować. Jak dojechać?

Od północy (Zielona Góra, Frankfurt) Z Zielonej Góry wyjeżdżamy na południe drogą S3 (E65) w kierunku na Lubin. Po około 27 kilometrach należy skręcić w lewo na drogę 292 prowadzącą przez Bytom Odrzański do Głogowa. Około 6 km od wyjazdu z Bytomia Odrzańskiego skręcamy w lewo w drogę, przy której widnieje drogowskaz „Dwór w Czernej”. Jadąc na wprost, dojedziemy do bramy zamku.

Dojazd samochodem: Od południa (Zgorzelec, Wrocław, Katowice, Kraków) Jadąc autostradą A4 w Legnicy, należy skręcić na północ (kierunek Szczecin) na drogę S3 (E65). Minąwszy Lubin, kilka kilometrów za Polkowicami należy skręcić na drogę 329 prowadząca do Głogowa. W Głogowie natomiast skręcamy na zachód na drogę 292 prowadzącą do Zielonej Góry. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, za miejscowością Brzeg Głogowski skręcamy w prawo w drogę, przy której widnieje drogowskaz „Dwór w Czernej”. Jadąc na wprost, dojedziemy do bramy zamku.

Historia zamku koło Głogowa

Ten zabytkowy obiekt należy do Krystyny Iwanickiej, która ponad 20 lat temu kupiła go i pięknie odrestaurowała. A wymagał sporo pracy, bo zabytek podupadał. Przywrócenie dawnego blasku wymagało wielu pieniędzy, a przede wszystkim serca. Ale opłaciło się, bo obecnie renesansowy zamek zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz cieszy widokiem i zachęcają do zwiedzania.

Właścicielka, Krystyna Iwanicka wspomina, że gdy pierwszy raz przyjechała z Krakowa i stanęła przed zamkiem w Czernej, nie mogła uwierzyć, że należy do niej. Robiła zdjęcia, by po wyjeździe mieć pewność, że była u siebie, w zamku.

Zaczęło się od ogłoszenia, które ukazało się w gazecie. Był rok 1998.