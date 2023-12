Zajęcia historyczne w I LO. Wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Głogowie. WIDEO

– Pan dyrektor Kosałka czy pani doktor Ewa Czaińska z I LO to są też absolwenci naszej uczelni, także mają doświadczenie i warsztat. Wiedzą, jak kierować młodym pokoleniem do tego, żeby zdobywaną wiedzę jednostkową na zajęciach na lekcjach tu w szkole, później wyspecjalizować tylko w danej dziedzinie. I tą nową dziedziną, gdzie będą mieli inną formę zajęć, bo będą to seminaria, konwersatoria, będą to wykłady 1,5 godzinne. Będą też zajęcia warsztatowe i wyjazdowe, bo takie też proponujemy studentom. Będą też praktyki, gdzie będą zdobywali tą wiedzę typowo praktyczną – mówi profesor Bogumiła Burda.