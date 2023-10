W Głogowie ruszyły Senioralia 2023. Seniorzy odebrali klucze do miasta. WIDEO, FOTO

Październik to w Głogowie oficjalnie miesiąc seniorów. W piątek szóstego października w mieście ruszyły Senioralia, podczas których prezydent Rafael Rokaszewicz przekazał seniorom klucze do miasta. Następnie wokół ratusza przeszedł barwny korowód.

– Seniorzy, jak są w domu i się nudzą, to chorują. A jak są wśród ludzi, to cieszą się wtedy zdrowiem, bo mają dobry humor. Dużo tańczą, dużo się śmieją, a to przecież bardzo pozytywnie wpływa na ich samopoczucie – mówi Anna Cugier, przewodnicząca Głogowskiej Rady Seniorów.