Aktywne Mikołajki w Grębocicach. Zabawa w gminnym parku. ZDJĘCIA, WIDEO

Mieszkańcy gminy Grębocice świętowali Mikołajki. Tym razem jednak tradycyjna impreza nie została zorganizowana w szkolnej hali, jak to bywało wcześniej. Zamiast tego gmina zaprosiła mieszkańców do aktywnej zabawy na świeżym powietrzy. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji w gminnym parku. Najpierw był orszak świętego Mikołaja, potem gry i zabawy, bieg po paczkę oraz inne aktywności. Punktem kulminacyjnym było jednak rozdanie paczek przygotowanych dla blisko 1000 dzieci. Bawiących się w grębocickim parku nie brakowało.

– Kiedy byłem na scenie i popatrzyłem na ten park o tej porze roku, kolorowy i pełen ludzi naprawdę było przepięknie. Cieszę się, że tak dużo dzieci, tak dużo osób dorosłych pojawiło się w parku w tym szczególnym dniu mikołajkowym. Chcielibyśmy przede wszystkim zachęcić wszystkich do wychodzenia z domu, do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że rzeczywiście zagości ta forma na stałe i zamiast statycznie bawić się w salach, wyjdziemy w plener właśnie tutaj do parku – mówi wójt Roman Jabłoński.