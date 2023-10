Maraton Hula Hop w PP nr 17 w Głogowie. Bawili się i pomagali Amelce. WIDEO, FOTO

– Dzisiaj działamy na rzecz Amelki Antczak, która potrzebuje podnośnika sufitowego. I z tej okazji charytatywne nasze działanie. Mamy zaangażowanych tutaj rodziców, bo to są nasi ofiarodawcy. Działają także nasze przedszkolaki. Przygotowaliśmy maraton hula hop i przez godzinę kręcimy, dobrze się bawimy, no i mamy swoich wspierających kibiców – mówiła przed startem Urszula Rybakowska Olszak, dyrektor PP nr 17 w Głogowie.

W Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie zorganizowano 4 października Charytatywny Maraton Hula Hop. Mieszkańcy osiedla Piastów Śląskich odpowiedzieli na zaproszenie placówki i wybrali się na przedszkolny festyn, który był okazją do pomocy małej głogowiance.

Różowy Most Tolerancji w Głogowie. To jeden z symboli miasta. WIDEO

Amelka jest jedynym dzieckiem w Polsce walczącym z chorobą Degosa, która odbiera jej władze nad własnym ciałem.

Do wspólnego kręcenia każdy mógł się przyłączyć. Oprócz tego, jak to zwykle bywa na festynach w "Siedemnastce", było sporo dodatkowych atrakcji. Wśród nich TechForKids Lubin, pokaz sprzętu Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z Głogowa Głogów, były też fanty do licytacji od FitAreny, wata cukrowa i ciasto upieczone przez osoby związane z przedszkolem.