Z pamiętnika Luise, córki właściela pałacu w Dalkowie. Jak 200 lat temu toczyło się tam życie? Oto cztery pierwsze odcinki

Dalków, 2 maj 1816 Kiedy siedzę – tak jak teraz – przy otwartym oknie na pierwszym piętrze naszego pałacu w Dalkowie i spoglądam w dół na majowy park, to odczuwam wielką radość, że wiosna wraz z jej pięknem i całą swoją magią wróciła znów do naszej śląskiej ojczyzny. Zima trwała wystarczająca długo – zdecydowanie za długo, bo zaledwie kilka dni temu znowu zaczął padać obfity śnieg tak, że cała wioska wraz z jej górami została ponownie owinięta białym płaszczem śniegu. Byliśmy spragnieni wiosny i dlatego byliśmy szczęśliwi, gdy słońce stopiło cały śnieg jednego dnia i w końcu nadeszła wiosna. Charlotte, moja siostra, która jest o 6 lat ode mnie starsza, właśnie przeszła parkową ścieżką pod rękę z junkierem von Niebelschütz. Widzę ich oboje przez pierwsze delikatne listki na drzewach. Wielkie nieba! Jak bardzo się denerwuję, gdy myślę, że Charlotte wkrótce nas opuszcza by zostać żoną junkiera i wyjedzie za nim do jego posiadłości w Gurkau. Będzie mi bardzo brakowało Charlotte jeśli nie będę już słyszała jej głosu w pałacu i parku. ------------------------------------------------- Statyści na zdjęciu: Amelia Maksymów - jako Luise von Liebermann Natalia Kopij - jako Charlotte von Liebermann Piotr Kopij - jako narzeczony Charlotte - junkier von Niebelschütz Miejsce wykonania kadru: pałac i park w Dalkowie

Marcin Kopij