Wypadek w Grębocicach. Audi wypadło na tory. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. AKTUALIZACJA

W sobotni wieczór, 2 kwietnia, około godz. 22 strażacy z OSP z gminy Grębocice zostali poderwani na nogi ze względu na groźny wypadek, do którego doszło przy ul. Działkowej w Grębocicach. Rozpędzone audi wypadło z drogi i z impetem wpadło na tory. Na miejscu byli m.in. strażacy z OSP Kwielice.

Aktualizacja - Kierowca w chwili zatrzymania był wpływem alkoholu

Jak dowiadujemy się w KPP Polkowice, kierowca samochodu to 38-letni mieszkaniec Grębocic. Choć uciekł z miejsca zdarzenia, to udało się go szybko odnaleźć. W chwili zatrzymania miał w organizmie około 1,3 promila alkoholu.