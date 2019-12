Wypadek na DK 12. Samochód roztrzaskał się o drzewo. Rannych jest 6 osób

Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn pojazd marki BMW wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zderzenia rannych zostało sześć osób. To dwoje dorosłych oraz czwórka dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do placówek medycznych na terenie zagłębia miedziowego. Autem kierowała 30-letnia mieszkanka powiatu polkowickiego.

Jedna osoba jest ciężko ranna. Pozostałe osoby są lżej ranne, choć również wymagały pomocy medycznej.

