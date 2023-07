Wykorzystał uchylone okno, wszedł do domu i go okradł. Głogowska policja zatrzymała włamywacza

W ręce policji wpadł 34-letni mężczyzna, który włamał się do jednorodzinnego domu. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Sprawca wykorzystał pozostawione przez właściciela domu uchylone okno, otworzył je i wszedł do wnętrza domu.

- Mężczyzna dokonał kradzieży paszportu i innych przedmiotów o łącznej wartości ponad 900 złotych. Już następnego dnia głogowscy policjanci ustalili dane sprawcy, a w wyniku przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli skradzione przedmioty – informuje Natalia Szymańska z KPP w Głogowie.