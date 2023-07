Słoneczniki za złotówkę prosto z pola! Samoobsługowa „kwiaciarna" przy drodze Głogów – Sława

Słonecznikowa kwiaciarnia pod chmurką

Słonecznikowa „kwiaciarnia” ruszyła zaledwie wczoraj, 13 lipca, a już miała ogromne powodzenie. Co chwilę zatrzymywały się tam samochody, a zachwyceni pomysłem ludzie, po opłacie zabierali piękne, żółte bukiety do domu.

Słonecznikowe pole, które właśnie rozkwita ma powierzchnię 60 hektarów. Należy do rolnika Jarosława Michalskiego z Krzepielowa, który przyznał, że tak pozytywna reakcja ludzi na jego pomysł przerosła jego oczekiwania.