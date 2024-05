Część basenów w pływalni w Głogowie zamknięta. W wodzie wykryto groźną bakterię

Jak podaje spółka Chrobry Głogów S.A. do odwołania zamknięte zostają niecki jacuzzi, duża zjeżdżalnia oraz basen sportowy . Wykryto w nich obecność groźnych bakterii.

– Informujemy, że w ostatnich wynikach badań wody z dnia 07.05.2024r. w nieckach jacuzzi 1 i jacuzzi 2 oraz wodzie wprowadzanej do basenu sportowego wykryto przekroczenia na ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C, oraz na Pseudomonas aeruginosa. Z tego względu nieczynny jest basen sportowy, wanny jacuzzi oraz duża zjeżdżalnia. Dostępny jest basen rekreacyjny, brodzik i mała zjeżdżalnia oraz strefa saun – czytamy w komunikacie Chrobrego.

Spółka pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu. Baseny, w których wykryto obecność bakterii - muszą przejść gruntowne czyszczenie i chlorowanie. Niestety, na wyniki badań wody zawsze czeka się co najmniej kilka dni - stąd zamkniecie basenu dopiero teraz.

Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitnej to groźna bakteria, nazywana potocznie "bakterią szpitalną". O ile osoby zdrowe nie są szczególnie zagrożone tą bakterią, to już dla ludzi z obniżoną odpornością może stanowić niebezpieczeństwo. Dlatego też jest ona źródłem zakażeń m.in. w szpitalach (stąd jej potoczna nazwa). Bakteria powoduje różnego rodzaju infekcje, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do sepsy.