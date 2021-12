Wyjeżdżasz na Sylwestra? Zabezpiecz mieszkanie i piwnicę

Dla służb mundurowych czas noworoczny nie jest wolny. Gdy my będziemy imprezować, wielu policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem. Dla złodziei bowiem nie ma wolnych i świąt, a czas, w którym ludzie wyjeżdżają się bawić, to dla nich żniwa.

Dlatego trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swojego mienia. Zmniejszy to szansę na to, że to my staniemy się ofiarami złodziei.