„Amerykański żołnierz" zaatakował w Głogowie. Kobieta straciła 86 tysięcy złotych

Przed podobnymi oszustwami ostrzegaliśmy już wielokrotnie. Wciąż jednak są one skuteczne. Pokazuje to przypadek mieszkanki Głogowa, która straciła 86 tysięcy złotych. Przekazała je właśnie „amerykańskiemu żołnierzowi", który komunikował się z nią przez internet. Zdobył jej zaufanie i poprosił o pomoc. To znana metoda.

– Przestępcy zawierają znajomości z użytkowniczkami portali społecznościowych. Korespondują z nimi, zaprzyjaźniają się, a następnie pod pretekstem chęci przyjazdu do Polski, zawarcia bliższej znajomości, informują, że rzekomo wysyłają do nich paczkę z osobistymi rzeczami, dokumentami wojskowymi oraz dużą ilością gotówki. Oszust „zaprzyjaźnia” się ze swoją ofiarą i w ten sposób stara się wyłudzić pieniądze, przelewane przez ofiarę przestępstwa na wskazane konta – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.

Tak było i tym razem. Sposoby działania mogą się różnić ale oszustów łączy motyw wysłanej paczki, która „utknęła” gdzieś w magazynie i aby ją otrzymać, należy uiścić odpowiednie opłaty. Jak wyjaśniają policjanci, przesyłane maile informują również o innych kłopotach i perypetiach „żołnierza”, który np. potrzebuje pieniędzy na opłaty lotniskowe, ubezpieczenia czy zezwolenie na pobyt. Oczywiście wszystkie te opłaty są fikcyjne. Sprawcy, posługują się programem tłumaczącym, co pozwala im na kontakt z kobietami wielu narodowości. Ale może być również wskazówką, że mamy do czynienia z oszustwem, ze względu na nieudolne, „komputerowe” tłumaczenie wiadomości.