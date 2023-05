Włamanie do mieszkania. Sprawcy mieli stare klucze i nie zostawili śladów

W tej sprawie materiał dowodowy nie napawał optymizmem. Choć z mieszkania przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach zniknęły narzędzia, to złodzieje nie zostawili żadnych śladów. Szczególnie interesujący był fakt, że zamki w remontowanym mieszkaniu były nietknięte. Mimo wszystko mundurowi, zajmujący się tą sprawą, poradzili sobie z jej rozwikłaniem.

– Kryminalni ustalili, że zamki do mieszkania nie były zmieniane od lat, a podczas czynności dotarli do listy poprzednich najemców lokalu i spośród nich wytypowali potencjalnego złodzieja. Strzał okazał się celny i to na tyle, że funkcjonariusze zatrzymując wytypowanego mężczyznę, zatrzymali również jego współlokatora. Okazało się, że obaj podejrzani mieszkający pod tym samym polkowickim adresem, są odpowiedzialni za opisywane przestępstwo. Policjanci w całości odzyskali również skradzione narzędzia – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.