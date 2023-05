Festiwal Kwitnących Azalii i Rododendronów w Dalkowie przyciągnął tłumy. WIDEO, ZDJĘCIA

Organizatorzy z miłym zaskoczeniem przyjęli frekwencję podczas festiwalu. Warto wiedzieć, że park pałacowy oraz sąsiadujące z nim ogrody zmysłów można odwiedzać także w innych dniach tygodnia. Do parku wejść można za darmo, wstęp do ogrodów jest zaś biletowany. Całość z każdym rokiem się rozwija.

– Chcemy przywrócić blask Dalkowowi, tej miejscowości, która przed II wojną światową była centrum turystycznym w rejonie całych Wzgórz Dalkowskich. Było to w połączeniu z głogowskim Neptunem i Bytomiem Odrzański. Miesiąc temu gmina Gaworzyce utworzyła strefę rowerową dla turystów, którzy będą chcieli przyjeżdżać rowerami tutaj do Dalkowa. Wójt gminy pozyskał na to środki z Polskiego Ładu. To inwestycja na prawie dwa miliony, z czego 1,5 miliona z dofinansowania Polskiego Ładu – dodał Józef Płocha.