Jeszcze przed nowym rokiem drożej za parkowanie w Głogowie. Wchodzi nowa taryfa SPP

Podczas listopadowej sesji rady miejskiej w Głogowie podjęto decyzję o podwyższeniu opłat w Strefie Płatnego Parkowania. O ile w jednorazowych opłatach za pierwsze 15 minut to tylko 30 groszy więcej (80 gr zamiast 50) to już godzinna opłata wzrasta o złotówkę. A im dłużej, tym więcej. W górę idą też abonamenty, a także kary dla osób, które zostaną przyłapane na parkowaniu bez opłaty. W tym ostatnim przypadku zapłacić będzie trzeba 75 złotych (do tej pory 50) lub 30 złotych (do tej pory 20) - jeśli ktoś odpowiednio szybko pojawi się w biurze SPP uregulować opłatę. Aby zapłacić mniej, trzeba uregulować opłatę w czasie maksymalnie do 48 godzin od wystawienia wezwania.

Ostatni raz ceny opłat za parkowanie w głogowskiej SPP zmieniano w 2015 roku. W tym czasie koszty jej funkcjonowania rosły, między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników. Jak tłumaczą władze miasta, te wzrosty kosztów przez ostatnie lata wymagały już korekty opłat w strefie.