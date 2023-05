Generał Różański w Głogowie. Opowiadał o dzieciństwie w Kwielicach. WIDEO

– Gdybym dzisiaj powiedział, że już wtedy myślałem o tym, że zostanę żołnierzem zawodowym, to bym powiedział nieprawdę. Chociaż już od samego początku, byłem zuchem i pamiętam swoje pierwsze przyrzeczenie, gdy musiałem zgasić świeczkę palcami. Do dziś to pamiętam, utkwiło mi to jakoś w pamięci. Następnym etapem było oczywiście harcerstwo. Dlaczego o tym mówię? Bo to takie formacje, nazwijmy to mundurowe, czyli gdzieś już z tyłu głowy formowały się takie marzenia – dodał generał Różański.