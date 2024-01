Wiesław Kiwacki wciąż w formie. Siłacz z Głogowa ze złotem na Mistrzostwach Lubuskiego

Wiesław Kiwacki nie zwalnia tempa. Po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej głogowianin wrócił do startów. Pierwszy występ w 2024 roku od razu przyniósł mu złoto. W ostatnią sobotę (20 stycznia) wziął udział w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w dwuboju siłowym.

– Był to jednocześnie sprawdzian formy przed ważnym sezonem. Mój wynik to 350 kilogramów, co dało mi 1. miejscew kategorii open do 80 kilogramów oraz 4. wśród wszystkich startujących. Tym samym wyrównałem swój rekord życiowy z... 2010 roku. Dziękuję wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki oraz organizatorom za zaproszenie – mówi Wiesław Kiwacki.