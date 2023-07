W sobotę, 22 lipca, imieniny świętego Jakuba w Jakubowie. W parku przy ruinach pałacu zaśpiewa chór gospel

Sanktuarium na szlaku św. Jakuba

Świątynia w Jakubowie jest jedną z dziesięciu sanktuariów należących do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sanktuarium jest jednym z przystanków Szlaku świętego Jakuba. To sieć dróg i ścieżek już od IX wieku prowadzi pielgrzymujących z krajów bałtyckich przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię i Francję do grobu apostoła Jakuba.

W rejonie Głogowa jest najstarszy fragment szlaku, który prowadzi z Jakubowa do Zgorzelca, przez Głogów. Dalej łączy się z innymi drogami prowadzącymi do Santiago de Compostela.

Odcinek ten liczy blisko 160 km i można go przejść w ciągu tygodnia.

Szlak św. Jakuba związany jest także z KGHM S.A. – w 2010 roku przy szybie SG 1, należącego do kopalni Polkowice – Sieroszowice, Arcybiskup Julian Barrio odsłonił Muszlę Jakubową usytuowaną na ścianie budynku. Tym samym ustanowiono w tym miejscu szlak drogi św. Jakuba.