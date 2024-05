Miasto podpisało kontrakt na budowę nowej drogi przy cmentarzu na Brzostowie

W ciągu najbliższych kilku miesięcy ma powstać nowa droga dojazdowa do cmentarza komunalnego na Brzostowie. Głogowska nekropolia ma zyskać nową drogę dojazdową do końcówki tego roku. Sama budowa ma potrwać maksymalnie do 25 października, a do końcówki grudnia ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Powstaną również nowe miejsca parkingowe, co ma znacznie ułatwić wizyty na cmentarzu - zwłaszcza w okolicach Wszystkich Świętych.