W Łagoszowie Małym pod Głogowem rośnie olbrzymia topola, skryta w dzikim zagajniku

Choć znajduje się praktycznie w podłogowskiej wsi, topola nie jest jednak aż tak widoczna. Owszem, wysokie, rozłożyste drzewo góruje nad okolicą, jednak jego podstawa skrywa się w dzikim zagajniku. Krzaki i niskie drzewa skrywają ogromny pień topoli.

Aby się do niej dostać trzeba przejść przez wydeptaną w krzakach ścieżkę, która mimo wszystko jest już dosyć mocno zarośnięta. Dopiero po przedarciu się przez zagradzające drogę gałęzie - stajemy przed drzewem. Jak na topolę faktycznie ogromnym. Zmierzenie jej obwodu nie jest łatwe, zwłaszcza dla pojedynczej osoby. Przeszkadzają w tym licznie krzaki sąsiadujące z drzewem. Choć nasz pomiar nie będzie przez to absolutnie dokładny, to i tak pokazuje wielki rozmiar topoli - wyszło nam około 720 cm w obwodzie.

To powinno przełożyć się na około 230 centymetrów średnicy drzewa.