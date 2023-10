Do Głogowa dotarł Festiwal Roślin. Potężny targ doniczkowych piękności w hali przy Wita Stwosza jeszcze w niedzielę. Zdjęcia

W Głogowie trwa Festiwal Roślin. To dwudniowa (7 i 8 października) impreza, która po raz pierwszy dotarła do naszego miasta. Wielu ludzi krząta się między alejkami, które wypełnione są najróżniejszymi roślinami ozdobnym, które przyjeżdżają prosto ze szklarni. W niedzielę organizatorzy zapraszają od godziny 10.

Praktyczne opisy przy doniczkach z roślinami

Zapłacisz gotówką, kartą

Wśród klientów można zobaczyć starsze osoby, jak i młodzież. Niemal wszyscy wynoszą z hali po kilka lub nawet po kilkanaście okazów roślin doniczkowych.

Co ważne pochodzą one prosto z hodowli, co wpływa na ich ceny. Te zaczynają się już od 5 zł.

Festiwal roślin w hali widowiskowo – sportowej potrwa dziś (8.10) do godz. 18.