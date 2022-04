W Kotli prawie jak w Czaczu! We wsi otwarto dobrze zaopatrzony sklep ze starociami. Kupisz tam niemal wszystko!

Co dwa tygodnie nowa dostawa

Nowy towar do sklepu dowożą co dwa tygodnie. Stoisko ze starociami wystawiają też co wtorek i piątek na głogowskim dużym targ. Wystawiają się także na lubińskiej giełdzie.

- Trudno powiedzieć, czego ludzie szukają, bo jeden zapyta o widelec, a drugi o szafę – przyznaje Mateusz Paszkowski.

Pierwszym klientem tuż po otwarciu sklepu w Kotli był pan Wiesław. Kupił wypoczynek oraz szafę. I często zagląda do sklepu w poszukiwaniu ciekawostek.

„MagMat a'la Czacz” czynny jest w poniedziałki – piątki w godz. 10-17, a w soboty w godz. 10 – 14.