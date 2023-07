W Głogowie stanęły trzy nowe wieże lęgowe dla jerzyków. Postawionio je w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wieże mają system nawołujący jerzyki

Miasto zapewnia, że przy tworzeniu nowych miejsc lęgowych wykorzystywana jest technologia wspomagająca tworzenie takich miejsc. To choćby systemy nawołujące jerzyki, które wydają dźwięki słyszalne dla ptactwa, co zwiększa szanse na zasiedlenie wież.

Jerzyki mogą pozostać w locie bez przerwy do 10 miesięcy

Jerzyk zwyczajny gatunek średniego ptaka wędrownego. Zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej połowie Afryki.

Jerzyk żywi się drobnymi owadami, które chwyta w locie.

Większą część życia jerzyk spędza w locie. W powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople deszczu, kopuluje i śpi, szybując na dużej wysokości (do 2,5 km). Niektóre osobniki mogą pozostawać w locie bez przerwy do 10 miesięcy.

Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta. Ponadto czasami odpoczywa, chwytając się pazurkami pionowej ściany skały lub budynku. Jest jednym z najszybszych ptaków spotykanych w Europie, największe szybkości osiąga w locie grupowym. W pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km/h.

W Polsce jerzyki spotykane są od końca kwietnia do połowy października, jednak przeważnie przylatują w maju i odlatują już w sierpniu. Najdłuższa odnotowana długość życia u zaobrączkowanego jerzyka to 21 lat.

