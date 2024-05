Imieniny ulicy 10 Maja. Dziś sąsiedzi znowu spotkają się przy wspólnym stole

W piątek, 10 maja mieszkańcy ulicy o tej samej nazwie organizują kolejne już imieniny swojej ulicy. Będzie to okazja do spotkania przy wspólnym stole, wspominania i dzielenia się historiami na temat życia przy głogowskiej ulicy. Spotkanie przy domowym cieście, kawie i herbacie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 19.

Na wyjątkowe i jedyne takie imieniny w Głogowie zaprasza Bogumiła Slifierz z rodziną i sąsiadami.

Po raz pierwszy imieniny zorganizowano 10 maja 2018 roku, a inicjatorami było kilku sąsiadów.