W Dalkowie powstaje turystyczny szlak wyznaczony wpisami z pamiętnika sprzed 200 lat!

Turystyczny szlak śladami Luise z Dalkowa

- Chcemy chronologicznie przedstawić losy rodu von Liebermann z Dalkowa, żebyście mogli razem z nami poczuć niesamowity klimat tego miejsca i przekonali się, że Wzgórza Dalkowskie to perła naszego regionu, która była doceniana już ponad 200 lat temu – informuje Anna Gomułka , prezeska fundacji. - Na tablicach znajdą się też piękne fotografie wykonane przez Marcin Kopij - fotografia. W tym roku możecie przeczytać na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego już kilkanaście pierwszych wpisów. Do czerwca przyszłego staną wszystkie tablice z pamiętnikowymi wpisami. Szlak zaczyna się pod pałacem. Zapraszamy.

Mimo zimowej pory Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie nie odpoczywa. Pracuje nad kolejnym projektem, który ma być atrakcją dla odwiedzających to urokliwe miejsce. To składający się z 54 tablic szlak turystyczny o nazwie „Pamiętnik Luise von Liebermann z Dalkowa" . Znajdą się na nich zapiski z pamiętnika młodziutkiej mieszkanki dalkowskiego pałacu.

Pałac pod skrzydłami fundacji

Kim była autorka pamiętnika z pałacu w Dalkowie?

Wpisy w pamiętniku były różne - czasem to krótkie zapiski, składające się zaledwie z kilku zdań, czasem zaś długie opowieści. Swój początek mają w 1816 r. a kończą się w 1823 r. Treści pamiętnika były publikowane w niemieckim czasopiśmie „Neuer Glogauer Anzeiger”. Do fundacjiz Dalkowa trafiły dzięki Hansowi-Joachimowi Breske, który przed i po 1945 r. mieszkał razem ze swoim wujem, księdzem Brzeskim, w pobliskim Kurowie Wielkim. Teksty pamiętnika zostały przetłumaczone przez Annę Gomułkę.

Piękne fotografie do projektu zrobił Marcin Kopij

W okresie od września do listopada 2021 r. wykonano do projektu tematyczne fotografie, których autorem jest Marcin Kopij z Głogowa. Za koordynację działań i aranżację scen odpowiedzialna była Anna Gomułka. Zdjęcia nawiązują do opisywanych przez Luise treści i w większości wykonywane były w miejscach, które opisywała młoda dziedziczka (zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Dalkowie, Wzgórza Dalkowskie i okoliczne miejscowości - Głogów, Kłoda, Grabik, Kurów Wielki). Projekt ten miał charakter wolontaryjny i nieodpłatnie wzięło w nim udział prawie 40 osób, pozujących do kadrów i angażujących się w aranżację ujęć, w tym dostarczanie rekwizytów.