W czerwcu 1949 roku wybuch na miejskim stadionie w Głogowie zabił 16 osób. Jest jeszcze świadek tej tragedii

- Przyjechałem z mamą do Głogowa w 1945 roku z Limanowej, a urodziłem się blisko Łącka. I choć w 1949 roku miałem 9 lat, ten dzień, gdy doszło do wybuchu dobrze pamiętam. Myślę, że to były Zielone Świątki na stadion zjechało się dużo ludzi, dużo młodzieży. Była fajna pogoda, a na obiekt poszedłem z panem, który był mężem mojej mamy. Były tam jakieś słodycze, napoje, a przy bramie stadionu była też orkiestra.