W Brzegu Głogowskim trwa remont drogi nr 292. Przypominamy o objazdach na trasie Głogów - Nowa Sól

W miejscowości Brzeg Głogowski trwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku o długości ok. 350 m (od kościoła do końca zabudowań w kierunku Bytomia Odrzańskiego).

Roboty rozpoczęły się w październiku ub. roku. Na czas inwestycji zamknięto we wsi fragment drogi nr 292. To trasa Głogów - Nowa Sól.

