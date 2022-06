Uwaga! Utrudnienia w ruchu na S3 koło Zielonej Góry. Trzeba tam zwolnić, bo jezdnia jest zwężona

Utrudnienia w ruchu na S3

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do prac przy budowie ekranu na wysokości Zielonej Góry Raculi pomiędzy węzłami Zielona Góra Południe i Niedoradz, na jezdni w kierunku południowym. W związku z rozpoczęciem prac wprowadzone zostanie ograniczenie w ruchu w postaci zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenia prędkości do 60 km/h. Lokalizacja prowadzonych robót, a tym samym utrudnień w ruchu, będzie się zmieniać w zależności od miejsca prowadzonych prac.

Ekrany typu „zielona ściana”

Potrzebne są ekrany, bo poziom hałasu został przekroczony

Budowa dodatkowych zabezpieczeń akustycznych to efekt przeprowadzonej analizy porealizacyjnej i wykonanych na jej potrzeby pomiarów hałasu. Analiza jest wykonywana po upływie roku od oddania drogi do użytkowania, kiedy ruch samochodów się ustabilizuje. Badania wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zgodnie z procedurami, w oparciu o ten dokument, wydana została przez Marszałka Województwa Lubuskiego decyzja zobowiązująca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi, co ma doprowadzić do obniżenia poziomu hałasu do norm dopuszczalnych we wskazanych lokalizacjach.