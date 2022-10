Tabletki jodku potasu trafiły do gmin powiatu głogowskiego. To na wypadek skażenia radiacyjnego - informuje MSWiA

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, we wrześniu do jednostek PSP w całym kraju przekazano tabletki zawierające jodek potasu.

Ministerstwo informuje, że to działania rutynowe, przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego.

- Zdecydowaliśmy o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Musimy być przygotowani na różne warianty wydarzeń, nawet te najmniej prawdopodobne – wyjaśnił wiceminister Błażej Poboży.

Wiceminister podkreślił, że podjęte przez MSWiA działania są związane z procedurami zarządzania kryzysowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.