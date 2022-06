Szkoła Aslan z Głogowa ma już 10 lat. Zobacz zdjęcia z 10 lat historii szkoły

W 2012 roku Edyta i Zbigniew Wierzchowscy spróbowali zrealizować swoje marzenie o stworzeniu przyjaznej szkoły, która nie tylko będzie przekazywać wiedzę ale i wychowywać. To właśnie wtedy rozpoczęła się historia Niepublicznej Szkoły „Aslan" - początkowo podstawówki i gimnazjum, a od ostatniego roku liceum. W środę, 8 czerwca, odbędzie się oficjalna gala z okazji 10-lecia placówki.

– To były nasze plany i marzenia, do których zaczęli się dołączać inni ludzie, którzy także w sercu mieli pragnienie stworzenia tego typu szkoły. Ciężko jest podsumować krótko dziesięć lat. Stąd również ta gala, w trakcie której chcemy popatrzyć nieco w przeszłość, co udało się nam zrobić wspólnie. Mówię tu o uczniach, nauczycielach i rodzicach. Bo „Aslan" to nie jest tylko budynek. To szkoła, gdzie staramy się przeżywać wspólną przygodę w krainie edukacji – mówi Zbigniew Wierzchowski.