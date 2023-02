Studniówka 2023 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów. Młodzi sportowcy i ich partnerki w pięknych kreacjach. Dużo zdjęć

- Chłopcy przygotowywali się do tego dnia jak mogli, co w ich przypadku nie jest to takie łatwe, bo łączą naukę ze sportowymi treningami, których tygodniowo to aż 16 godzin. Mają trudniej, niż inni – mówiła nam lekko stremowana przed swoim pierwszym balem studniówkowym w roli wychowawcy Joanna Kukawska - Kącik, nauczycielka języka niemieckiego w SMS. - Życzę im dziś dobrej zabawy, bo jaka studniówka taka matura, a od poniedziałku znowu bierzemy się do pracy.