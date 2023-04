Promesy dla OSP z Dolnego Śląska. Nowe auta będą m.in. w gminach: Pęcław, Żukowice, Kotla i Gaworzyce

Rudnej wręczone zostały promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ostatniego dnia marca trafiły one do OSP z terenu powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego i złotoryjskiego. W sumie ich wartość to 8,5 mln zł. Strażacy - ochotnicy otrzymają nowe wozy, które zastąpią te wysłużone.

W uroczystości udział wzięli, min. senator Krzysztof Mróz, Krzysztof Kubów, sekretarza stanu, nadbryg. Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki PSP wraz z zastępcą mł. bryg. Michałem Piętą, Grzegorz Obara, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa dolnośląskiego.

Obecni byli też gospodarz terenu, czyli Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna oraz wójtowie z gmin, do których trafiły promesy:

Zagrodno,

Gaworzyce,

Pęcław,

Kotla,

Żukowice,

Mściwojów

oraz burmistrzowie Bolkowa i Świerzawy.

Na uroczystość przyjechali także prezesi, naczelnicy ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej.

To nie koniec wsparcia strażaków-ochotników w naszym województwie. Na początku kwietnia zostały zaplanowane kolejne uroczystości (w Trzebieszowicach, Różyńcu i Bierutowie). Dofinansowanie umożliwi pozyskanie samochodów ratowniczo-gaśniczych łącznie dla 46 dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych.

Źródło: KWPSP