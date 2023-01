Strażacy z OSP Radwanice powitali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Strażacy z OSP Radwanice mają powody do radości. Kilka dni temu powitali nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto zostanie przystosowane do ratownictwa technicznego, co w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową jednostki oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy Radwanice i powiatu polkowickiego. Auto kosztowało 460 tysięcy złotych.

- Nie udałoby się go kupić, gdyby nie hojność i wsparcie naszych darczyńców. Za udzieloną pomoc bardzo dziękujemy – napisali strażacy w poście na Fb.

Tymi darczyńcami są:

Fundacja KGHM Polska Miedź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Urząd Gminy Radwanice

Powiat Polkowicki

Państwowa Straż Pożarna

Nowe auto dla OSP Radwanice zostało uroczyście powitane. Oprócz strażaków z prezesem OSP Mateuszem Duczmalem na czele, wzięli w tym udział także wójt gminy Paweł Piwko, przewodnicząca Rady Gminy Ewa Flak, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu dh Tadeusz Duczmal, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Polkowicach dh Krystian Malinowski, a także wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Guszała.